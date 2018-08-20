قرقاش: لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية للحوثي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهرياً بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره، مشدداً على أنه لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أمس، إن «أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهرياً بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره، وليست بالموضوع الثانوي لنا، وفي هذا السياق لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي، وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته».

وأضاف في تغريدة أخرى «كيف تتسق سياسة النأي بالنفس، التي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي وموقعه العربي والدولي، مع استقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه».