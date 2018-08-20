لقاء أذرع إيران.. تأكيد لدعم «حزب الله» للحوثيين

المصدر: أبوظبي - سكاي نيوز عربية

التقى زعيم ميليشيات «حزب الله» اللبنانية، حسن نصر الله، أمس، وفداً يترأسه الناطق باسم جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، محمد عبدالسلام.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ميليشيات «حزب الله» أن نصر الله التقى الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، لبحث آخر تطورات الحرب في اليمن.

وعلّقت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة على هذا اللقاء بالقول: «إن زيارة الحوثيين الأخيرة لزعيم (حزب الله) هي دليل آخر على الدور المزعزع للاستقرار من جانب (حزب الله) في اليمن، ودعمه للحوثيين».

وأضافت السفارة، في تغريدة على «تويتر»، أن هذه الزيارة تأتي «قبل أسبوعين فقط من الجولة المقبلة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف».