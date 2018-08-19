استكمال نهب المؤسسات العسكرية في صنعاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

استكملت ميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء نهب المؤسسات العسكرية ونقل جميع المعدات والاسلحة فيها الى صعدة مسقط رأس زعيمهم عبدالملك الحوثي، وفقاً لمصادر مطلعة، قالت إن آخر تلك المؤسسات المنهوبة هي دائرة الأشغال العسكرية.

وأكدت المصادر أن الميليشيات نهبت آخر كمية من مخازن الدائرة في حي سعوان شمال العاصمة والمتمثلة بمعدات ثقيلة وديناموات ومولدات كهربائية وتم نقلها عبر سيارات مدنية إلى صعدة، كما تم نهب ما يقدر بملياري ريال من رصيد الدائرة التي تعد الانجح في إطار القوات العسكرية اليمنية السابقة، نتيجة تنفيذها مشاريع جسور وطرق وإنشاءات في عدد من المدن اليمنية.