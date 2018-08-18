قرقاش: لا يمكن لميليشيات إيران التحكم باليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن اليمن لا يمكن أن تتحكم به ميليشيات الحوثي الإيرانية المعادية، في معرض تكذيبه الناطق الرسمي باسم الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «كذب محمد عبدالسلام في إشارته إلى مطار أبوظبي الدولي لقناة المسيرة الحوثية»، وأضاف أن كذب عبدالسلام «أكد مجدداً أن اليمن لا يمكن أن تتحكم به هذه الميليشيات الإيرانية المعادية».

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية يشير إلى تصريحات أدلى بها متحدث الانقلاب، محمد عبدالسلام، لقناة «المسيرة» التابعة للميليشيات الموالية لإيران، واصل خلالها اختلاق التنظيم واقعة استهداف مطار أبوظبي.

ووقع حادث بسيط تسببت فيه مركبة لنقل الإمدادات أواخر يوليو الماضي، ولم يؤثر في العمليات التشغيلية والرحلات القادمة والمغادرة، لكن ميليشيات الحوثي استخدمت الحادث للإيهام باستهداف مطار أبوظبي في ادعاء فندته صحف غربية، مؤكدة أن الميليشيا الإرهابية لا تملك صواريخ يمكنها أن تطال العاصمة الإماراتية.

• قرقاش كذّب ناطق الميليشيات بشأن مطار أبوظبي.