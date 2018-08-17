«الهلال» تدعم دورة مهارة قراءة القرآن الكريم بلغة الإشارة في عدن

المصدر: عدن - وام

بدعم من «الهلال الأحمر الإماراتي»، وتحت شعار «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه»، نظمت مؤسسة رموز التنموية للصم بعدن، دورة تعليم القرآن الكريم لطلاب من أصحاب الهمم، وذلك لتلقي الطلاب المشاركين مهارة قراءة القرآن الكريم بلغة الإشارة.

وأعربت مشرفة الدورة، اعتدال عبدالحميد، عن تقديرها لدولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر الإماراتي» التي تولي اهتماماً كبيراً بشريحة أصحاب الهمم، مضيفة أن «الهلال الأحمر الإماراتي» اقترحت أن يكون برنامج الدورة أو «النشاط الصيفي» لتعليم القرآن الكريم بلغة الإشارة، وهذا شيء عظيم.

يذكر أن «الهلال» رعت عدداً من الفعاليات المتعلقة بشريحة أصحاب الهمم، وأهمها الاحتفال باليوم العالمي لـ«متلازمة داون»، وإقامة دورات تدريبية في جمعية الحياة للبرامج العقلية التكاملية، وليس آخرها دورة الصم والبكم.