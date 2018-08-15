الميليشيات تعيّن مداناً بقضايا فساد بمنصب أكاديمي

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

عيّنت ميليشيات الحوثي الإيرانية أحد المدانين بأحكام قضائية تتعلق بالفساد كثالث أمين عام لجامعة ذمار الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وفقاً لمصدر في الجامعة، أكد أن الحوثيين أصدروا قراراً بتعيين عبدالحافظ أبوخلبه أميناً عاماً للجامعة.

وأشار المصدر إلى أن الجندي السابق في ما يسمى الفرق الأولى مدرع، أبوخلبه، مدان بقضايا فساد عدة، وصدرت بحقه أحكام قضائية سابقة، قبل أن يتحول إلى قيادي حوثي، عقب الانقلاب في 2014، إلى جانب انتمائه إلى منطقة مشرف القطاع الأكاديمي للميليشيات الحوثية، المدعو عبدالله الشامي، لتنفيذ توجيهاته المخالفة لقانون الجامعات اليمنية والأنظمة واللوائح.