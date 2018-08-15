قبيلة عبيدة في مأرب تعلن مساندتها للشرعية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلنت قبيلة عبيدة، إحدى أكبر قبائل اليمن، مساندتها للشرعية اليمنية، ووقوفها إلى جانبها في استعادة الدولة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وإرساء الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وعلى رأسها محافظة مأرب، إلى جانب تأييدها في جميع الخطط والبرامج الهادفة إلى التحرير، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في اليمن.

وجاء في بيان صادر عن القبيلة المنتمية إلى محافظة مأرب تأكيد زعماء ومشايخ وأبناء قبيلة عبيدة مساندتها ووقوفها إلى جانب الدولة الشرعية ضد أي عناصر الميليشيات والمخربين الخارجين عن النظام والقانون، والمخربين الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وعلى رأسها محافظة مأرب.