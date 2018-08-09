الأحمر يطّلع على جهود رصد انتهاكات الانقلابيـين لحقوق الإنسان

المصدر: الرياض ـ سبأنت

ناقش نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أمس، مع وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، الأوضاع الإنسانية في المحافظات، والجهود التي تبذلها الوزارة في نقل ورصد انتهاكات وفظائع ميليشيات الحوثي الإيرانية بحق اليمنيين.

وفي اللقاء قدّم الوزير عسكر لنائب الرئيس تقريراً عن جهود وإنجازات الوزارة، تضمّن الجهود الحكومية والمشاركات الدولية للوزارة، ومنها مؤتمر باريس ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وجهود التنسيق مع المنظمات الشقيقة والدولية في نقل معاناة اليمنيين جراء الانقلاب والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي.

وأشاد نائب الأحمر بالجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشدداً على بذل مزيد من الجهود في تعزيز الوعي الإنساني لدى المواطنين والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان، لتعريف العالم بالجرائم التي يرتكبها الحوثيون بدعم من إيران.

من جانبه، أشار الوزير إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، من قتل وتشريد وترويع، واستهداف لأصحاب الكلمة وللسياسيين والمواطنين، ونهبهم رواتب الموظفين وممتلكات الناس والمساعدات الإغاثية والإيوائية، وتفجيرهم المنازل ودور العبادة، علاوة على مختلف الممارسات التي تكشف انتهاكهم للمواثيق والأعراف الدولية.