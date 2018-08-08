السعودية تدمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة

المصدر: الرياض - وام

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي، من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

وقال إن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراضه أي إصابات.

وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك، أكد المالكي أن التحالف يخوض حرباً على التنظيمات الإرهابية في اليمن، كتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» وتنظيم «داعش» الإرهابي، والميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، التي تجمعها الإيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر.

وقال، في تصريح الليلة قبل الماضية، إن التحالف نفذ ولايزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات، من خلال العمليات الجوية - البحرية، وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب، والحفاظ على الأمن العالمي.

وشدد المالكي على أن التحالف مستمر في جهوده وعملياته، لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن، ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني، لمحاربة تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، وتنظيم «داعش» الإرهابي والميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.