عودة 14 جريحاً يمنياً من الهند تلقوا العلاج على نفقة الإمارات

المصدر: عدن - وام

عاد إلى عدن، أمس، 14 جريحاً يمنياً، بعد أن تلقوا العلاج اللازم في مستشفيات الهند على نفقة دولة الإمارات، فيما لاتزال مجموعة أخرى تتلقى الرعاية المكثفة لاستكمال علاجها. وكان 74 جريحاً يمنياً غادروا مطار عدن، مطلع الشهر الماضي، ضمن الدفعة الخامسة لتلقي العلاج في الهند، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمّن الجرحى العائدون ومرافقوهم الوقفة الإنسانية من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وما قدمته من دعم سخي ومساندة في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الجهود التي تبذلها لتحسين أوضاع اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم، منوهين بما تبذله الهيئة من جهود في محور الأعمال الإنسانية والإغاثية لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.