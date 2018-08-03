الحكومة اليمنية تضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان للحوثيين

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

ضبطت أجهزة الأمن اليمني في مدينة مأرب، أمس، شحنة مخدرات قادمة من لبنان في طريقها إلى الميليشيات الحوثية الإيرانية في العاصمة صنعاء، حسبما أعلن وزير الإعلام معمر الأرياني. وأفاد الوزير في بيان على «تويتر» مصحوباً بفيديو عملية الضبط، بأن شحنة المخدرات المضبوطة كانت مغلفة في عبوات قهوة.

وتبين من الفحص والتحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للميليشيات الموالية لإيران في العاصمة صنعاء.

وقال الأرياني: «لا يقتصر الدعم الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية على السلاح النوعي والصواريخ الباليستية، فهي تزود الانقلابيين بالمواد المخدرة التي يستخدمها الحوثيون بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال، خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة». وتسيطر ميليشيات «حزب الله» الموالية لإيران، والتي تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والتدريب، على تجارة المخدرات في لبنان.