الحكومة اليمنية تؤيد جهود التحالف لحماية الملاحة

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة البحرية، في منطقة جنوب البحر الأحمر، وباب المندب الاستراتيجية.

جاء ذلك الإعلان، عقب البيان الذي أصدرته قيادة التحالف، الليلة قبل الماضية، بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع تهديدات الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني، ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي، وتخليف أضرار مستدامة على السواحل والثروة السمكية والأحياء المائية في المنطقة، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي.

وطالبت الخارجية اليمنية، في بيان لها، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، حيث إن «حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليست حكراً على الحكومة اليمنية والتحالف فقط، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية، تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم».