الشرعية تعلن نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام من شبوة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية عن نجاح أول عملية تصدير عالمي للنفط الخام عبر ميناء رضوم النفطي، بعد إعادة عملية الإنتاج من «قطاع S2» بمنطقة العقلة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، في إطار جهود الحكومة الشرعية لتوفير مصادر دخل لسد احتياجات المحافظات المحررة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه تم تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام بعد التسويق لها عالمياً، بمناقصة دولية شاركت فيها 35 شركة عالمية، وفازت بالشحنة الشركة الصينية «كاتي بتروليم»، بحسب أعلى سعر مقدم وفقاً لبورصة برنت النفطية.

وأكد البيان أن الوزارة ستواصل جهودها في إعادة تفعيل ما تبقى من قطاعات النفط في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، في إطار إسهامها لإعادة تطبيع الحياة في المناطق والمحافظات المحررة، مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، والحكومة والسلطة المحلية، وجهود قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.