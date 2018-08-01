السعودية: الحوثيون ومَن خلفهم خطر على الأمن

المصدر: الرياض - وكالات

قال مجلس الوزراء السعودي، أمس، إن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب الحديدة، يثبت خطر ميليشيات الحوثي الإيرانية ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في «نيوم» بمنطقة تبوك، أن «المجلس يؤكد أن الهجوم الإرهابي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، الذي باء بالفشل، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي».

وشدد المجلس على أن «تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر في حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر».

وأشار المجلس خلال اجتماعه إلى «أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية».