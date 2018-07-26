سكان ذمار يطالبون الحوثيين بالإفراج عن عمدتهم

المصدر: «العربية نت»

نظم العشرات من أهالي مدينة ذمار، وسط اليمن، وقفة احتجاجية أمام منزل المحافظ المعين من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، للمطالبة بالإفراج عن عمدة حي الجمارك محمد سعد العيزري، الذي اختطفته ميليشيات الحوثي، ونقلته إلى مكان مجهول.

وطالب المحتجون الحوثيين في المحافظة بسرعة إطلاق العيزري، الذي تم اختطافه قبل أسابيع، ونقل إلى سجن مجهول دون معرفة الأسباب وراء اختطافه. وعبر المحتجون، خلال الوقفة، عن استيائهم ورفضهم الكامل لمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية، التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد أبناء وعمد مدينة ذمار.

وأكد المحتجون استمرارهم في حق المطالبة وعمل الوقفات الاحتجاجية، حتى يتم إطلاق صراح العيزري، دون قيود أو شروط.

وتواصل ميليشيات الحوثي جرائمها بحق أبناء المحافظة، مرتكبة بذلك أبشع الجرائم الإنسانية، في ظل صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.