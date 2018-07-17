التحالف يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في ميدي

المصدر: «العربية نت»

أسقط تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية في مديرية ميدي.

وأفاد مراسل «العربية» في اليمن، بأن التحالف أسقط، صباح أمس، طائرة مسيرة للحوثيين في ميدي قبل أن تحقق أهدافها، أو تدخل ضمن النطاق العملياتي العسكري.

وبدأ الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، في الساعات الأولى من صباح أمس، الدخول إلى مديرية حرض في محافظة حجة لتحريرها من ميليشيات الحوثي. وبدأت العملية باستهداف طيران التحالف عدداً من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، التي تنوّعت ما بين مركبات ومنصات قذائف وعناصر انقلابية.