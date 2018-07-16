محكمة حوثية تحكم بإعدام 3 مواطنين من صعدة

المصدر: «العربية نت»

أصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، في العاصمة اليمنية صنعاء، أحكاماً قضت بإعدام ثلاثة مواطنين من محافظة صعدة، بتهمة «التخابر» مع الحكومة الشرعية ودول التحالف.

ووفقاً لمصادر إعلامية تابعة للميليشيات الانقلابية «قضت المحكمة الابتدائية الجزائية الخاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء، بإعدام كل من محمد يحيى محمد حجر، وعبدالرحمن ربشان حسن العامري، وصالح عباس صالح سليمان».

وكانت المحكمة نفسها أصدرت أحكاماً بإعدام ثمانية مواطنين يمنيين في أبريل الماضي، بتهمة التخابر مع دول تحالف دعم الشرعية، والانتماء لتنظيم «داعش».

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات واسعة ضد معارضيها، من بينها إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. وحولت الميليشيات، بحسب ناشطين، ومنظمات حقوقية يمنية، القضاء إلى أداة لضرب خصومها ومعارضيها السياسيين، وإصدار عشرات الأحكام بإعدام ناشطين وصحافيين ومواطنين من مناطق سيطرتها.