اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

المصدر: الرياض - وكالات

اعترض الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، إلا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات،وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وشدد المالكي على أن «هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231 )».

وأضاف أن هذا الهجوم يهدف إلى «تهديد أمن المملكة السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني».