«الداخلية» اليمنية تشيد بدعم الإمارات لجميع الأجهزة

المصدر: عدن ــ وام

أشاد نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأجهزة كافة في المحافظات اليمنية المحررة.

جاء ذلك خلال تكريم قائد قوات التحالف العربي في عدن، العميد محمد الحساني، أمس، لكل من مدير أمن محافظة عدن، اللواء شلال شايع، ومدير أمن محافظة لحج، العميد صالح السيد، نظير جهودهما في ضبط الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب وكل أشكال التطرف.

وانتقد نائب وزير الداخلية اليمني الحملة التي تشنها بعض الأقلام المأجورة، بهدف زرع الفرقة والشقاق بين قوات التحالف العربي وقيادة الشرعية في اليمن.\