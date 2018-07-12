الهاشمي: رسالة جنود الوطن تحظى بتقدير وعرفان كل الإماراتيين

المصدر: عدن - وام

زارت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن الرسالة التي يحملها جنود الوطن تحظى بتقدير وعرفان كل الإماراتيين.

ونقلت الهاشمي للقوة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير سموهم للدور الذي يقومون به لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

• الهاشمي أعربت عن تقديرها لكل الجهود والتضحيات المبذولة لدعم شعب اليمن الشقيق، ولتنعم شعوب المنطقة بالأمن والأمان.

وأشادت بالجهود التي تبذلها قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية في إطار التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، معربة عن تقديرها لكل الجهود والتضحيات المبذولة لدعم شعب اليمن الشقيق، ولتنعم شعوب المنطقة بالأمن والأمان.

وأثنت الهاشمي على الروح المعنوية العالية لجنودنا البواسل وإصرارهم وعزمهم على مواصلة الدفاع عن الحق والواجب، والذود عن الشقيق ونصرة المظلوم مهما تطلب من جهود وتضحيات، معاهدين الله عز وجل والقيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر بعزيمة وثبات، وبمواقف مشرفة في ميادين البذل والعطاء، مشيدة بالجاهزية العالية والتنظيم المتميز والتدريب المحترف والتفوق العسكري الذي يضرب به المثل.

وأكدت أن الرسالة التي يحملها جنود الوطن تحظى بتقدير وعرفان كل الإماراتيين، كون الجنود هم أكثر الناس بذلاً وفداء للحق والواجب وقضايا الوطن وأصحاب العطاء والتضحيات الطاهرة.

