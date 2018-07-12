مقتل 22 مدنياً في تعز خلال يونيو بقذائف الميليشيات

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشف تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز مقتل 22 مدنياً، خلال يونيو الماضي في مدينة تعز، بسبب المقذوفات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، على الأحياء السكنية وأماكن تجمعات المدنيين.

وقال التقرير إنه تم تسجيل مقتل ثلاثة أطفال، وامرأتين و17 شاباً، بالإضافة إلى إصابة ثمانية أطفال، وامرأة واحدة، و13 شاباً، مشيراً إلى أن بعض تلك الإصابات خطرة، خلال شهر يونيو.

وأضاف أن 39 أسرة فقدت عائلها بعد أن قتلوا بسبب الحرب، كما تعرض نحو 31 شخصاً آخرين، كانوا يعولون أسرهم، للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن الحرب الدائرة في تعز، خلال شهر يونيو، خلَّفت وراءها 117 يتيماً، يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم، موضحاً أن 15 منزلاً ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر الجزئي والكلي، بحاجة إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها، فيما تم تسجيل ست حالات قنص تعرض لها أطفال ونساء.

ودعا ائتلاف الإغاثة الإنسانية جميع المنظمات الإنسانية والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز، وعدم التخلي عنهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها، جراء الحرب الظالمة المفروضة عليهم منذ نحو ثلاثة أعوام، وما زاد تلك المعاناة هو ارتفاع الأسعار ونقص تدفق المواد الغذائية والطبية والإيوائية.