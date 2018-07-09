وصول سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من المواد الغذائية إلى ميناء المكلا

المصدر: المكلا - وام

وصلت إلى ميناء المكلا، أمس، سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من المواد الغذائية مقدمة من دولة الإمارات لدعم الجانب الإنساني بحضرموت.

وأكد رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت محمد عبيد الشامسي، في تصريح عقب رسو السفينة بالميناء، حرص دولة الإمارات على استمرار تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق في الأزمة التي تمر بها بلادهم.

وقال إن هذه المكرمة من المواد الغذائية ستوزع في أرجاء محافظة حضرموت عبر فريق الهلال الأحمر الإماراتي، بحيث تصل إلى جميع المستحقين لها، مشيراً الى أن هذه السفينة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات، التي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية تزامناً مع «عام زايد»، دعماً لليمن وشعبه عبر قطاعات عدة، أهمها الصحية والإنسانية والخدماتية، التي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم، بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي الذي تراجع جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران ضد الشعب اليمني الشقيق. وأعرب أهالي حضرموت عن الشكر والعرفان لدولة الإمارات قيادة وشعباً لما تقدمه لمحافظتهم وسكانها، ووقوفها إلى جانبهم دائماً والتخفيف من معاناتهم.

من ناحية أخرى، وقعت هيئة الهلال، أمس، عقداً مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت لتنفيذ مشروع ربط شبكة التصريف الصحي بمدينة الشيخ خليفة السكنية الواقعة في منطقة جول الرماية غرب مدينة المكلا، والتي تم بناؤها عقب كارثة سيول 2008، بالشبكة الرئيسة بمديرية المكلا.