وفاة رئيس وزراء سورية السابق مصطفى ميرو بـ «كورونا»

المصدر: دمشق - د.ب.أ

توفي في العاصمة السورية دمشق، أمس، رئيس الوزراء السوري السابق، محمد مصطفى ميرو، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي «توفي مصطفى ميرو إثر المضاعفات التي تعرض لها بسبب (كورونا)». وميرو هو أول رئيس وزراء في عهد الرئيس بشار الأسد، وهو من مواليد عام 1941، وتولى المنصب في حكومتين متتاليتين من مارس 2000 وحتى سبتمبر 2003. وتوفي وزير الصناعة السابق محمد معن زين العابدين جذبة، أول من أمس، إثر إصابته بـ«كورونا».

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