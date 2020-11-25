مقتل 8 أشخاص بانفجار سيارتين مفخختين في شمال سورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، أمس، بانفجار سيارتين مفخختين في مدينتين تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة «الباب»، شرق محافظة حلب، كان يستقلها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، ما تسبّب في مقتله مع مرافقه وسائقه، بالإضافة إلى مدنيين اثنين.

وتسبّب الانفجار في إصابة 19 آخرين بجروح، وفق «المرصد».

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن عبوة ناسفة زرعت في سيارة القيادي، وانفجرت أثناء وجوده قرب مركز للشرطة في مدينة الباب.

ولم يستبعد عبدالرحمن أن «تكون خلايا تنظيم (داعش) خلف هذا الاستهداف».

وفي وقت لاحق، أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين، بريف حلب الشمالي الغربي، إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين بجروح، بحسب «المرصد».

وفي تغريدة، قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية حول سورية في الأمم المتحدة، مارك كاتس، معلقاً على الانفجار وسقوط ضحايا «لاتزال السيارات المفخخة والعبوات الناسفة تشكل بلاء قاتلاً في سورية، وتسببت هذا العام وحده في مقتل 132 مدنياً على الأقل (بينهم 35 امرأة وطفلاً) وإصابة 461 آخرين بجروح، وفقاً لرصد الأمم المتحدة».

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