السوريون يُدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد

المصدر: دمشق - وكالات

أدلى الناخبون السوريون بأصواتهم، أمس، في مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في الانتخابات التشريعية.

وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 7400، في مناطق سيطرة الحكومة، وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لاتزال خارج سيطرتها.

ويتنافس نحو 1658 مرشحاً، هذا العام، على عضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً، ولم يتم الإعلان عن إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للتصويت.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي سامر زمريق، إنه تم إنشاء أكثر من 7400 مركز اقتراع في 15 دائرة انتخابية.

وتشتمل هذه المراكز على 1400 مركز يصوّت فيها الجنود وأعضاء الأجهزة الأمنية.

ويُعد التصويت الثالث في سورية منذ بدء الحرب في مارس 2011.

وتأتي الانتخابات، هذا العام، وسط موجة جديدة من العقوبات الأميركية.

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