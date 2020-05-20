بيدرسن: محادثات سورية في جنيف

المصدر: جنيف - رويترز

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، جير بيدرسن، أمس، أن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجدداً في جنيف للتفاوض على الدستور، مضيفاً أن الهدوء في القتال ربما يتيح فرصة لرأب عدم الثقة العميق بين الأطراف.

وقال بيدرسن في إفادة للصحافيين، إن أطراف الصراع «اتفقت على الحضور إلى جنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن وباء كورونا». ولم يحدد المبعوث الأممي تاريخاً، وقال إنه لن يكون ممكناً عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية.

وأضاف: «يتعين البدء من نقطة ما، واللجنة الدستورية قد تكون الساحة التي يبدأ فيها بناء الثقة».

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