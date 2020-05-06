الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لغارات إسرائيلية في حلب

المصدر: دمشق - وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت، فجر أمس، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مستودعات عسكرية في حلب.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 14 من القوات الإيرانية، والميليشيات الموالية لها، جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في بادية دير الزور الشرقي.

وقالت وكالة الأنباء السورية: «وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب».

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ، استهدفت «بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة، وقد تصدّت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ المعادية.

من جهته، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ «انفجارات هزّت مواقع القوات السورية والميليشيات الإيرانية، في معامل الدفاع شرق حلب»، مشيراً إلى أنّ الغارات «استهدفت الفرع 247 معامل الدفاع بالسفيرة، الواقعة جنوب شرق حلب».

كما أفاد المرصد عن غارات أخرى، استهدفت شرق سورية.

من جهة أخرى، أفاد المرصد بمقتل نحو 14 من القوات الإيرانية، جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور الشرقي.

وقال المرصد، في بيان صحافي أمس، إن القصف الإسرائيلي استهدف، خلال الساعات الماضية، مواقع القوات الإيرانية في بادية كل من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم حالته خطرة.

وجاء شن الغارات في دير الزور بعد وقت قصير من القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مستودعات عسكرية في حلب.

• 14 قتيلاً من القوات الإيرانية والميليشيات، في قصف إسرائيلي على دير الزور.

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