إعادة افتتاح طريق حلب - دمشق الدولي

المصدر: دمشق - وكالات

أعادت سورية، أمس، افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والحافلات وسيارات النقل العامة والخاصة، بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية، والقذائف الصاروخية التي كانت تستهدف المدنيين والمسافرين، وفق ما أعلنت الحكومة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن عشرات الحافلات وصلت إلى محافظة حلب، قادمة من محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، كما انطلقت الحافلات المغادرة من حلب عبر مدخل حلب الغربي، دوار النصر، وبداية طريق حلب - دمشق.

ورصدت «سانا» وصول الحافلات وسيارات المسافرين القادمة والمغادرة عبر الطريق، في ريف حلب الغربي الجنوبي، واستطلعت آراء عدد من المواطنين الذين أكدوا أهمية إعادة افتتاح الطريق بعد غياب أكثر من ثماني سنوات التي تحققت بفضل الانتصارات التي حققها الجيش السوري، أخيراً، وأكدوا أن افتتاح الطريق يجعلهم يصلون إلى وجهاتهم بيسر وسلامة.