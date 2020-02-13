نزوح 70 ألف مدني من ريف حلب

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنزوح أكثر من 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي، أمس، هرباً من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري بالتعاون مع روسيا.

ولفت إلى أن استمرار حركة النزوح يأتي على خلفية استمرار الجيش السوري والروس في تصعيدهما للقصفين الجوي والبري.

وأشار المرصد إلى أن بعض النازحين، خلال الساعات الماضية، ينزحون للمرة الرابعة أو الخامسة، بعد أن كانوا قد أجبروا على النزوح على فترات، جراء العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب.

وبحسب إحصاءات المرصد، فقد ارتفع عدد النازحين من حلب وإدلب، منذ منتصف يناير، إلى 520 ألف مدني، في حين ارتفع العدد منذ مطلع ديسمبر إلى نحو 950 ألفاً من إدلب وحلب.