وفد روسي يغادر تركيا دون اتفاق بشأن إدلب

المصدر: أنقرة - رويترز

قال مصدر دبلوماسي تركي أمس، إن فريقاً روسياً زار أنقرة لبحث هجوم القوات الحكومية السورية على منطقة إدلب، غادر تركيا دون اتفاق في ما يبدو على سبل وقف اشتباكات أودت بحياة 13 جندياً تركياً خلال أسبوع.

وكان الروس قد وصلوا إلى أنقرة يوم السبت، بعد أيام من هجوم شنته القوات السورية في إدلب وأسفر عن مقتل ثمانية جنود أتراك. وقصفت تركيا أهدافاً سورية في ما بعد في إحدى أخطر الاشتباكات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السورية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المسؤولين الروس أجروا محادثات في وزارة الخارجية التركية السبت، واتفقوا على الاجتماع مع الأتراك مرة أخرى بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق.