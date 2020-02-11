بوتين يشيد بإسهام موسكو في استقرار سورية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بإسهام الدبلوماسيين الروس في تحقيق الاستقرار في سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بوتين قوله أمس، في كلمة بمناسبة «يوم الدبلوماسية» إن الدبلوماسية الروسية دافعت دائماً بحزم وثبات عن مصالح البلاد.

وأضاف بوتين أن «العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية أسهم في تحقيق استقرار الوضع في سورية، وبدء عمل اللجنة الدستورية السورية». وأوضح أنه «بفضل جهود الدبلوماسيين الروس تحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبي الآسيوي، وتطوير العلاقات الخارجية للمجموعات الاقتصادية للمنطقة الأوراسية». وأشار بوتين إلى تعزيز التعاون مع الصين والهند وبلدان أخرى في أوراسيا، بما فيها دول أميركا اللاتينية، فضلاً عن تحقيق مستوى جديد من الحوار مع دول إفريقيا.