سورية تتصدى لـ «صواريخ معادية» من إسرائيل

المصدر: دمشق - وكالات

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية، الليلة قبل الماضية، بأن الدفاعات الجوية تصدت «لصواريخ معادية» مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أنّ أحد «الأهداف المعادية» سقط في ريف دمشق. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية، قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة»، في حين أكد التلفزيون الرسمي «سقوط أحد الأهداف المعادية بريف دمشق». من جهتها، أشارت مصادر للمعارضة السورية إلى سماع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل، هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها.

وأضافت أن «صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية، طالت مواقع لقوات الجيش والميليشيات الإيرانية، في محيط دمشق».