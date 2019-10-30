اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية

المصدر: دمشق - وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس، بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال شرق سورية، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من أكتوبر الجاري، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية شنّت صباحاً قصفاً مدفعياً على الجيش السوري، ووقعت اشتباكات بالرشاشات على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا.

ووفق المرصد، فقد قتل ستة من عناصر الجيش السوري في الاشتباكات، بينهم خمسة بقصف مدفعي، فيما أُعدم آخر من طرف الفصائل الموالية لتركيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب بالكامل بعد من المنطقة الآمنة في شمال شرق سورية، موضحاً أن نحو 1000 من مقاتلي وحدات حماية الشعب مازالوا في مدينة منبج الحدودية، وهناك 1000 مقاتل آخرون في تل رفعت القريبة، وتقع المدينتان إلى الغرب من القطاع الذي تريد تركيا تحويله إلى «منطقة آمنة».