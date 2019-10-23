الأســد: أردوغان لص.. سرق القمح والنفط واليوم يسرق الأرض

المصدر: دمشق - وكالات

شنّ الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، هجوماً حاداً على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال الأسد، خلال تفقده للوحدات العسكرية في منطقة الهبيط: «أردوغان لص.. سرق المعامل والقمح والنفط. وهو اليوم يسرق الأرض».

وأضاف:«عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق في ما بيننا، لكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك، خصوصاً في السنوات الأولى للحرب، وقلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن».

وقال: «أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال، هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض، وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم، وهو ليس قراراً سياسياً بل واجب دستوري ووطني، وإن لم نقم بذلك لا نكون نستحق الوطن».