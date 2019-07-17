مقتل 11 شخصاً في غارات بإدلب

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

قتل 11 مدنياً، أمس، في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن طائرات الجيش السوري استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، بعدما كان أفاد سابقاً عن مقتل تسعة أشخاص مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة.

وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية، أمس، أيضاً عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي. وأسفر القصف أيضاً عن مقتل رجل في شمال حماة، وفق المصدر نفسه.