وفاة 308 أطفال خلال 5 أشهر بمخيم في سورية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوفاة 308 أطفال منذ مطلع يناير الماضي وحتى أول من أمس في مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة السورية.

وقال المرصد، في بيان صحافي أمس، إن ذلك جاء نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية في المخيم الذي يقطنه 73361 شخصاً من العراق وسورية وجنسيات أوروبية وآسيوية وإفريقية.

وأشار إلى أن سكان المخيم يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، بعد أن تحول لدويلة صغيرة تضم في غالبيتها أطفال ونساء عناصر تنظيم «داعش».

وأضاف أن الأطفال المتوفين ينتمون إلى جنسيات دول بريطانيا والبرتغال وروسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وبلجيكا والصين والشيشان وتركستان والمغرب وتونس وجزر المالديف وإندونيسيا والصومال والهند، وجنسيات أخرى من آسيا وأوروبا وإفريقيا.