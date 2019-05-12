انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد في دمشق

المصدر: دمشق - د.ب.أ

انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد مساجد حي الزاهرة جنوب شرق العاصمة السورية دمشق فجر أمس.

وقال مصدر في قيادة شرطة العاصمة دمشق «انفجرت عند الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في حي الزاهرة جنوب دمشق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح طفيفية».

وقال أحد سكان حي الزاهرة «هز منطقة الزاهرة انفجار سيارة قرب جامع عمر خلال خروج المصلين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، ووصلت سيارات الإسعاف وفرضت القوات الأمنية طوقاً في المنطقة». وقالت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية إن الانفجار استهدف موكب أحد القيادات العسكرية في القوات الحكومية السورية».