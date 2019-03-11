الأسد: الحرب على سورية تأخذ شكل حصار اقتصادي

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، أن الحرب على بلاده بدأت تأخذ شكلاً جديداً يتمثل في الحصار والحرب الاقتصادية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في موقف يأتي مع اقتراب النزاع من إتمام عامه الثامن.وقال الأسد، خلال استقباله مساعد وزير خارجية الصين، تشن شياودونغ، إن «الحرب على سورية بدأت تأخذ شكلاً جديداً أساسه الحصار والحرب الاقتصادية»، وفق ما أوردت وكالة «سانا».

وأوضح أن «أدوات السياسة الدولية تغيرت اليوم»، مشيراً إلى أن «الخلافات التي كانت تحل سابقاً عبر الحوار، باتت تعتمد أسلوباً مختلفاً يقوم على المقاطعة وسحب السفراء، والحصار الاقتصادي واستخدام الإرهاب».

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منذ بدء النزاع السوري عام 2011، عقوبات اقتصادية صارمة على سورية شملت أفراداً وكيانات.