بنس: واشنطن ستضمن ألا يُطل «داعش» برأسه مرة أخرى

المصدر: واشنطن – أ.ف.ب

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أمس، إن الولايات المتحدة ستقاتل لتضمن هزيمة تنظيم «داعش»، إلا أنه جدد التأكيد على خطط سحب القوات الأميركية من سورية. وصرح بنس لتجمع في واشنطن لسفراء الولايات المتحدة في العالم: «سنبقى في المنطقة وسنواصل القتال لضمان ألا يطل (داعش) برأسه البشع مرة أخرى».

ورغم ذلك الوعد، فقد أكد بنس على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر بأنه سيسحب جميع الجنود الأميركيين وعددهم 2000 جندي من سورية.

وقال بنس: «بفضل قيادة هذا القائد الأعلى للقوات المسلحة وشجاعة وتضحية شركائنا في التحالف، فقد أصبح بإمكاننا الآن تسليم القتال ضد داعش في سورية إلى شركائنا في التحالف، وسنعيد قواتنا إلى الوطن». وأكد أن «داعش هُزم».