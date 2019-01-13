قصف إسرائيلي باتجاه دمشق

المصدر: دمشق - وكالات

أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صواريخ عدة باتجاه محيط العاصمة السورية دمشق، مساء أول من أمس، وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها، واقتصرت نتائج القصف على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي، وأظهر مقطع فيديو نشرته «رويترز» انفجاراً أضاء السماء فوق العاصمة السورية.

من جانب آخر، أرسلت تركيا دبابات ومركبات مدرعة، أمس، على ظهر شاحنات وأرسلت هذه القافلة إلى إقليم خطاي التركي على الحدود مع سورية، وهذا اليوم الثاني الذي يشهد تعزيزات للوجود العسكري التركي على الحدود قرب محافظة إدلب بشمال سورية، التي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية، كما تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بصحبة رئيس الأركان العامة للجيش التركي ورئيس وكالة المخابرات، الوحدات العسكرية الحدودية.