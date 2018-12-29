قمة بين بوتين وأردوغان وروحاني مطلع 2019 حول سورية

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

يجري الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، محادثات حول سورية في مطلع عام 2019 في روسيا، بحسب ما ذكر مسؤول روسي أمس. ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله «جاء دورنا لاستضافة قمة الدول الثلاث الضامنة، بين الرئيسين التركي والإيراني ورئيسنا. وتم التوافق على عقدها في مطلع الأسبوع الأول من السنة. يتوقف ذلك على أجندة الرؤساء». ويأتي هذا اللقاء في إطار مفاوضات أستانا التي بدأت منذ عام 2017 حول سورية. وترعاها الدول الثلاث، من دون أي دور للولايات المتحدة.