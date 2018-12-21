تركيا تتوعد أكراد سورية بـ «الدفن»

المصدر: أنقرة - وكالات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المسلحين الأكراد شرق نهر الفرات في سورية «سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب»، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدء الانسحاب الكامل لقواته من سورية. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أكار قوله: «أمامنا الآن منبج وشرق الفرات. نعمل بشكل مكثف على هذه المسألة».

وذكرت تركيا أنها ستشن عملية عسكرية قريباً ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على تلك المناطق شمال سورية.

في غضون ذلك، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «حرييت» التركية، أن وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والأميركي مايك بومبيو، أجريا محادثات هاتفية بعد إعلان واشنطن بدء سحب قواتها من سورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده ستبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات في سورية في غضون أيام قليلة.