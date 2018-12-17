الأردن: لم نرصد مخالفات لـ «الخوذ البيضاء»

المصدر: عمان - د.ب.أ

أفاد وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، بأنه تمت إعادة توطين 377 من عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، من أصل 429 كانوا دخلوا الأردن، في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مبيضين أمام البرلمان، أمس، إن الأردن سمح بدخول 422 من «الخوذ البيضاء» عن طريق جسر الشيخ حسين (جسر بين الأردن وإسرائيل)، بعد التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتدقيق أمني، وسجل سبع حالات ولادة، ما رفع عددهم إلى 429.

وأشار مبيضين إلى أنه ستتم إعادة توطين البقية، دون أن يحدد موعداً، لافتاً إلى أن الأمر يخضع لإجراءات الدول التي تريد ذلك.