مفوضة حقوق الإنسان: «داعش» ينفذ عمليات إعدام في دير الزور

المصدر: جنيف - رويترز

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس، إن لديها تقارير عن أن تنظيم «داعش» يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلي المعارضة في محافظة دير الزور بشرق سورية.

وعبّرت باشليه في مؤتمر صحافي في جنيف عن قلقها العميق على 7000 مدني قالت إنهم محاصرون بين مقاتلي «داعش»، الذين يمنعونهم من مغادرة دير الزور، والضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت «لدينا أيضاً تقارير عن أن تنظيم داعش يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) أو أطراف أخرى في الصراع»، وتابعت أن المدنيين يُستخدمون «كرهائن وأوراق مساومة» في الصراع.