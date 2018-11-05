مبعوث بوتين يزور طهران للتباحث حول سورية

المصدر: طهران ــ د.ب.أ

يزور ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية، طهران اليوم، لإجراء محادثات حول أحدث المستجدات على صعيد الأزمة.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن السفير الروسي لدى طهران، ليفان غاغاريان، تأكيده أن لافرينتيف سيزور طهران اليوم.

ويعتزم لافرينتيف إجراء محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حول أحدث تطورات الأزمة.

وكان لافرينتيف قد زار طهران في يوليو الماضي، والتقى مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لشؤون السياسة الخارجية، والأمن الدولي سعيد إيرواني.

وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، في وقت سابق أن إيران ليس لديها أي خطة للبقاء في سورية على المدى البعيد، مضيفاً أن وجود إيران في سورية كان بطلب من الحكومة السورية.

وذكر أنه لا توجد خلافات مع الروس في سورية، ووصف ما تسوقه وسائل الإعلام بأنه «مفبرك ويتعارض مع الواقع».