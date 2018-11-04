تحصينات عسكرية عراقية كبيرة على الشريط الحدودي مع سورية

المصدر: الأنبار- د.ب.أ

أفاد قائد عسكري عراقي كبير، أمس، بأن القوات العراقية أجرت تحصينات كبيرة للشريط الحدودي بين العراق وسورية، وسط حالة من التأهب القصوى تشهدها المنطقة منذ أيام.

وقال قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم المحمدي، في تصريح صحافي أمس، إن «قوات الجيش بالفرقة الثامنة التابعة لعمليات الجزيرة، قامت بعمل تحصينات كبيرة للشريط الحدودي العراقي مع سورية غربي الرمادي، للسيطرة على الوضع الأمني في قضاء القائم، وتمسك بيد من حديد الشريط الحدودي العراقي مع سورية».

وذكر أن «القوات العراقية على استعداد لصد أي هجوم لتنظيم (داعش) الإرهابي، على الشريط الحدودي، قادم من سورية».