تعزيزات عسكرية للردّ على هجمات «داعش» في سورية

المصدر: دمشق وبغداد - وكالات

قالت مصادر في قوات سورية الديمقراطية (قسد)، إن قوات خاصة كردية انضمت إلى عملية هجومية للرد على عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في شرق سورية، التي شنت هجمات عدة أخيراً استعادت خلالها أراضي من قوات «قسد».

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للتحالف الدولي إلى بادية البوكمال الشمالية لتعزيز قوات «قسد» بعد تعرضها لخسائر جسيمة خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما دعت وزارة الدفاع العراقية قوات حرس الحدود إلى تضييق الخناق على عناصر «داعش» ومنع تسللهم من الأراضي السورية.

وشن «داعش» هجوماً على قوات سورية الديمقراطية في دير الزور، الجمعة الماضي، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 70 من قوات «قسد» قُتلوا في الهجوم الذي شنه «داعش» تحت ستار عاصفة رملية.