عبدالمهدي يطالب بتأمين كامل الحدود مع سورية

المصدر: بغداد - د.ب.أ

طالب رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي، أمس، بتأمين الحدود بشكل كامل مع سورية.

وقال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبدالمهدي، خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة، إن «ساحة الإرهاب مع سورية مشتركة بالنسبة للعدو، وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل».

وشدّد على أهمية «استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود، باعتبار أن ساحة الإرهاب مع سورية مشتركة بالنسبة للعدو، وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل».

وتسعى قوات عراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بالتعاون مع قوات التحالف الدولي إلى ضبط الحدود العراقية السورية، ومنع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من الدخول إلى العراق أو الخروج من أراضيه في عملية عسكرية متواصلة منذ أشهر للقضاء على فلول التنظيم.