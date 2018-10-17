الأردن يحبط محاولة تسلل عبر حدوده مع سورية

المصدر: عمان - د.ب.أ

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، أمس، بأن قوات من حرس الحدود تمكنت، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن بيان للمديرية، أن «قوات حرس الحدود، وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تسلل عدد من مهربي المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية».

وأضافت أنه بعد تطبيق قواعد الاشتباك، تراجع المشتبه فيهم باتجاه العمق السوري، وأنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي كمية من المواد المخدرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة، وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية، في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.