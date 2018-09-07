إسقاط طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من إدلب نحو حميميم

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سورية، فلاديمير سافتشينكو، أن الطائرتين المسيّرتين اللتين تم إسقاطهما، الثلاثاء الماضي، قرب القاعدة الجوية الروسية في سورية، أُطلقتا من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال سافتشينكو: «يوم الرابع من سبتمبر رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية، طائرتين مسيرتين مزودتين بعتاد هجومي، أطلقتا من منطقة سيطرة المجموعات المسلحة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، قد أعلن أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم دمرت، الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين للإرهابيين ليصل عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر إلى 47 طائرة.